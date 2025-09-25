 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Tesla demande à Trump de ne pas abroger les règles sur les émissions des véhicules et les conclusions sur le climat
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 19:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O a exhorté l'administration Trump à ne pas abroger les normes d'émissions des véhicules ou la conclusion de longue date des États-Unis selon laquelle les émissions de gaz à effet de serre mettent en danger la santé humaine.

Tesla a déclaré que la proposition de l'Agence de protection de l'environnement "donnerait un laissez-passer aux fabricants de moteurs et de véhicules pour toutes les mesures, tous les contrôles et toutes les déclarations d'émissions de gaz à effet de serre pour tous les moteurs et véhicules routiers."

En début de semaine, un groupe représentant General Motors GM.N Toyota 7203.T , Volkswagen VOWG.DE et presque tous les autres constructeurs automobiles, a demandé à l'EPA de revenir sur ses limites agressives en matière d'émissions des véhicules qui visent à forcer l'industrie à construire un nombre croissant de véhicules électriques.

Environnement
Véhicules électriques

