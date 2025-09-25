Tesla demande à l'administration Trump de maintenir les règles sur les émissions des véhicules et les conclusions climatiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute d'autres commentaires sur le dossier, le contexte et l'impact potentiel sur Tesla dans les paragraphes 4 à 8) par David Shepardson

Le constructeur de véhicules électriques Tesla TSLA.O a exhorté l'administration Trump à ne pas abroger les normes d'émissions des véhicules ou la conclusion de longue date des États-Unis selon laquelle les émissions de gaz à effet de serre mettent en danger la santé humaine. Tesla a déclaré dans des commentaires publiés jeudi que la proposition de l' Agence de protection de l'environnement d'abroger les normes "donnerait un laissez-passer aux fabricants de moteurs et de véhicules pour toutes les mesures, tous les contrôles et toutes les déclarations d'émissions de gaz à effet de serre pour tous les moteurs et véhicules routiers." En début de semaine, un groupe représentant General Motors GM.N Toyota 7203.T , Volkswagen VOWG.DE et presque tous les autres grands constructeurs automobiles, a demandé à l'EPA de revenir sur ses limites agressives en matière d'émissions des véhicules qui visent à forcer l'industrie à construire un nombre croissant de véhicules électriques. Tesla risque de perdre des milliards de dollars en crédits réglementaires vendus au cours des prochaines années en raison du démantèlement par l'administration Trump des règles sur les véhicules verts.

L'année dernière, Tesla a déclaré avoir perçu 2,8 milliards de dollars de recettes mondiales grâce à l'obtention de crédits réglementaires pour la vente de VE à zéro émission, et à la vente de ces crédits à d'autres constructeurs automobiles cherchant à atteindre les objectifs en matière d'émissions des véhicules.

Le sénateur républicain de l'Ohio, Bernie Moreno, a déclaré lors d'une audition en juillet que les coûts que les constructeurs automobiles payaient à Tesla pour se mettre en conformité étaient "scandaleux."

L'action proposée par l'EPA "sape la stabilité de ce programme, diminue la valeur des incitations basées sur les performances que les fabricants de véhicules électriques accumulent dans le cadre des normes, et crée un terrain de jeu inégal - réduisant l'incitation à l'investissement dans l'innovation automobile", a déclaré Tesla.

En 2019, Tesla a commencé à dépenser 25 dollars par véhicule pour générer des crédits en utilisant une climatisation écologique.

"Cet investissement s'est finalement élevé à des dizaines de millions de dollars si l'on tient compte des millions de véhicules produits pour l'Amérique du Nord depuis cette époque", a déclaré Tesla.

La directrice générale de Tesla, Elon Musk, était un proche conseiller du président américain Donald Trump, avant qu'ils ne se disputent publiquement en début d'année. M. Trump a suggéré que l'objection de M. Musk à un projet de loi budgétaire majeur était due au fait qu'il éliminait les crédits d'impôt à la consommation pour les véhicules électriques, qui prendront fin le 30 septembre.

En juillet, l'administration a indiqué aux constructeurs automobiles qu'ils ne risquaient pas d'amendes s'ils ne respectaient pas les règles d'efficacité énergétique à partir de l'année modèle 2022.

En juin, M. Trump a signé une résolution de désapprobation en vertu de la loi sur la révision parlementaire afin d'empêcher le plan historique de la Californie visant à mettre fin à la vente de véhicules à essence d'ici 2035.