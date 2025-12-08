Tesla dégradé par Morgan Stanley, mais l'objectif de cours relevé

(AOF) - Le titre Tesla est attendu en repli à l’ouverture des marchés américains. L’action du groupe a été dégradée de Surpondérer à Pondération neutre par les analystes de Morgan Stanley. L’objectif de cours a, en revanche, été réhaussé de 410 à 425 dollars. Cette recalibration de l’objectif de cours prend en compte la valorisation liée aux robots humanoïdes, la mise à jour des estimations sur les robotaxis et une révision à la baisse des prévisions Auto et Energie.

AOF - EN SAVOIR PLUS