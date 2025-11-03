 Aller au contenu principal
Tesla : contreperformance scandinave en octobre, léger rebond en France
information fournie par AOF 03/11/2025 à 14:31

(AOF) - Selon des données de l’OFV (le conseil norvégien d’information sur la circulation routière), les ventes de Tesla se sont effondrées de 50,22%, à 671 véhicules, au mois d’octobre en Norvège. En Suède, selon Mobility Sweden, sur la même période, les immatriculations se sont effondrées de 88,68%, en passant de 1 175 unités à seulement 133. Enfin, au Danemark, selon Reuters, les ventes du groupe américain ont reculé de 86%.

En revanche, en France, selon la Plateforme Automobile, elles ont légèrement progressé de 2,35% le mois dernier, mais affichent encore un repli de 29,76% sur les neuf premiers mois de l'année dans l'Hexagone.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Automobile / Equipementiers
Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
456,5600 USD NASDAQ 0,00%
