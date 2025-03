Tesla construira une nouvelle méga-usine au Texas

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Tesla est attendu en baisse en pré-marché à Wall Street après que le média spécialisé Electrek a annoncé qu’il allait construire une nouvelle méga-usine au Texas près de Houston pour produire des accumulateurs électriques Megapack. Le média se base sur un accord de réduction d'impôt passé avec le comté de Waller pour affirmer que le constructeur projette de faire sortir de terre un bâtiment de plus d'un million de pieds carrés dans le parc d'entreprises Empire West près de la ville de Katy et devrait créer environ 1 500 emplois.

