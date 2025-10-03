Tesla commence à vendre des Cybertrucks au Qatar, selon l'entreprise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Tesla TSLA.O a désormais commencé à vendre son Cybertruck au Qatar, a annoncé le constructeur américain de véhicules électriques dans un post sur X vendredi, après le lancement de ses activités en Arabie saoudite plus tôt cette année.
Le constructeur automobile dirigé par Elon Musk a marqué sa première incursion au Moyen-Orient en 2017 avec un lancement aux Émirats arabes unis.
