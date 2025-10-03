 Aller au contenu principal
Tesla commence à vendre des Cybertrucks au Qatar, selon l'entreprise
information fournie par Reuters 03/10/2025 à 10:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a désormais commencé à vendre son Cybertruck au Qatar, a annoncé le constructeur américain de véhicules électriques dans un post sur X vendredi, après le lancement de ses activités en Arabie saoudite plus tôt cette année.

Le constructeur automobile dirigé par Elon Musk a marqué sa première incursion au Moyen-Orient en 2017 avec un lancement aux Émirats arabes unis.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
436,0000 USD NASDAQ -5,11%
A lire aussi

  • Le nouveau grand-duc du Luxembourg, Guillaume, et son épouse Stéphanie, lors de sa prestation de serment, à Luxembourg, le 3 octobre 2025 ( AFP / NICOLAS TUCAT )
    Guillaume, nouveau grand-duc du Luxembourg, a prêté serment
    information fournie par AFP 03.10.2025 11:45 

    Le Luxembourg célèbre l'avènement d'un nouveau souverain : le grand-duc Guillaume a prêté serment vendredi matin à la tête de cette petite monarchie européenne, juste après l'abdication de son père, Henri. "Je jure d'observer la Constitution et les lois", a déclaré ... Lire la suite

  • Personnel technique sur le site Arkema de Mont. (Crédit: Vincent Colin / Arkema)
    Arkema : Oddo BHF reste positif, mais réduit sa cible
    information fournie par Zonebourse 03.10.2025 11:40 

    Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Arkema avec un objectif de cours actualisé de 72 à 67 euros, après une mise à jour de son modèle de prévisions, avec des BPA réduits de 14% en moyenne sur la période 2025-27. 'Nous comprenons que l'été a été 'tout ... Lire la suite

  • Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    Le point semestriel sur le fonds Evergreen Private Value Europe 3
    information fournie par BoursoBank 03.10.2025 11:39 

    Dans ce numéro de BoursoFocus, Luc Maruenda, directeur du département Wealth Solutions chez Eurazeo, revient sur les performances du fonds EPVE 3 au premier semestre 2025, un support qui permet d'investir dans la dette privée et le private equity et qui fait partie ... Lire la suite

  • logo Atos (Crédit: / Adobe Stock)
    Oddo BHF relève nettement sa cible et réitère son conseil sur Atos
    information fournie par Zonebourse 03.10.2025 11:21 

    Oddo BHF confirme sa note 'neutre' sur le titre Atos , assortie d'un objectif de cours relevé de 29 à 57 euros, objectif désormais jugé cohérent avec une trajectoire de redressement plus rapide. L'analyste souligne une 'très forte confiance' du management dans ... Lire la suite

