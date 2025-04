Tesla: chute de 40% du BPA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 13:27









(CercleFinance.com) - Tesla a dévoilé mardi soir un bénéfice net (non GAAP) en chute de 39% pour les trois premiers mois de 2025, à 934 millions de dollars, soit 0,27 dollar par action (-40%), avec une marge d'EBITDA ajusté en retrait de plus de 1,3 point à 14,6%.



Ses revenus ont reculé de 9% à un peu plus de 19,3 milliards, du fait d'une contraction de 20% dans les activités automobiles, mais des hausses de 67% dans le stockage et la génération d'énergie, ainsi que de 15% dans les services et autres.



Le groupe d'Elon Musk précise que ses revenus ont pâti à la fois d'une diminution du nombre de véhicules livrés, en partie en raison de la mise à jour de son Modèle Y, ainsi que d'une réduction de son prix de vente moyen (hors impact de changes).



'L'incertitude sur les marchés automobile et énergétique continue de croitre alors que la politique commerciale en évolution rapide affecte la chaine d'approvisionnement globale et la structure de coûts de Tesla et de ses pairs', prévient-il.





Valeurs associées TESLA 237,9700 USD NASDAQ +4,60%