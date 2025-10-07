Tesla chute après avoir dévoilé des modèles de véhicules électriques moins chers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O sont en baisse de 4 % à 434,51 $ après avoir dévoilé des versions plus abordables de son SUV Model Y et de ses berlines Model 3, alors que le fabricant de véhicules électriques cherche à inverser la chute de ses ventes et la baisse de sa part de marché dans un contexte de concurrence accrue

** TSLA a étendu ses pertes après l'annonce et est en passe de connaître sa plus forte baisse journalière en pourcentage depuis le 2 octobre

** Les berlines seront vendues respectivement 39 990 $ et 36 990 $

** Les deux versions, appelées Standard, offrent une autonomie de 321 miles (516 km) et une accélération moins puissante que les versions supérieures actuelles, appelées Premium

** TSLA est en hausse de 7,6 % depuis le début de l'année, contre 18 % pour l'indice composite NASDAQ .IXIC