Tesla chute alors que les États-Unis ouvrent une enquête sur 2,9 millions de véhicules en raison d'infractions aux règles de circulation de la FSD
information fournie par Reuters 09/10/2025 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O ont baissé de 1,5 % à 432,20 $ avant le marché ** L'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) a annoncé l'ouverture d'une enquête sur 2,88 millions de véhicules Tesla équipés du système Full Self-Driving (FSD)

** L'enquête fait suite à plus de 50 rapports d'infractions à la sécurité routière et à une série d'accidents

** L'agence déclare avoir reçu des rapports selon lesquels des véhicules Tesla équipés du système FSD ont franchi des feux rouges et roulé dans le sens inverse de la circulation lors d'un changement de voie

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 8,6 % cette année

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
438,6900 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 14:54

    AI de mauvaise éducation qui apprend des usagers

