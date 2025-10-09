Tesla chute alors que les États-Unis ouvrent une enquête sur 2,9 millions de véhicules en raison d'infractions aux règles de circulation de la FSD

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - ** Les actions de Tesla TSLA.O ont baissé de 1,5 % à 432,20 $ avant le marché ** L'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration) a annoncé l'ouverture d'une enquête sur 2,88 millions de véhicules Tesla équipés du système Full Self-Driving (FSD)

** L'enquête fait suite à plus de 50 rapports d'infractions à la sécurité routière et à une série d'accidents

** L'agence déclare avoir reçu des rapports selon lesquels des véhicules Tesla équipés du système FSD ont franchi des feux rouges et roulé dans le sens inverse de la circulation lors d'un changement de voie

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action avait augmenté de 8,6 % cette année