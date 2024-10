Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla: BPA accru de 9% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Tesla a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté en hausse de 8% pour le troisième trimestre 2024, à un peu plus de 2,5 milliards de dollars, soit 0,72 dollar par action (+9%), avec une marge d'EBITDA ajusté en amélioration de 2,4 points à 18,5%.



Il a vu ses revenus augmenter de 8% à 25,2 milliards de dollars, avec des hausses de seulement 2% dans les activités automobiles, mais de 52% dans le stockage et la génération d'énergie, ainsi que de 29% dans les services et autres.



'Nous avons fait progresser nos livraisons de véhicules à la fois séquentiellement et en rythme annuel, à des volumes records pour un troisième trimestre', met en avant le groupe d'Elon Musk, qui pointe aussi un coût par véhicule vendu à un plus bas historique.



'Nous demeurons concentrés sur l'expansion de nos gammes de véhicules et de produits énergétiques, la réduction des coûts et la réalisation d'investissements critiques dans des projets d'IA et des capacités de production', poursuit-il.





Valeurs associées TESLA 213,65 USD NASDAQ -1,98%