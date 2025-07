Tesla: bénéfice net ajusté en recul de 23% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 10:05









(Zonebourse.com) - Tesla a publié hier soir un chiffre d'affaires de 22,5 milliards de dollars au titre du 2e trimestre, en baisse de 12 % sur un an, notamment pénalisé par la baisse des livraisons de véhicules, la diminution des revenus liés aux crédits réglementaires ou encore la baisse du prix de vente moyen (ASP) des véhicules (hors effet de change).



Le résultat d'exploitation affiche une contraction de 42 %, à 923 M$, pénalisé par la chute de 219 points de base de la marge opérationnelle, qui ressort à 4,1 %. Le constructeur évoque notamment la hausse des dépenses d'exploitation liée à l'IA et ' à d'autres projets de R&D '. Celles-ci s'élèvent à 2 955 M$ (-1 % sur un an, mais en hausse par rapport aux précédents trimestres).



L'EBITDA ajusté ressort à 3 401 M$ (-7 %) et laisse apparaître un bénéfice net ajusté (non-GAAP) part du groupe de 1 393 M$, en baisse de 23 %.Le BPA ajusté ressort ainsi à 0,40 $ (-23 %).



' Le deuxième trimestre 2025 a marqué un tournant dans l'histoire de Tesla : le début de notre transition, d'un rôle de leader dans les secteurs des véhicules électriques et des énergies renouvelables vers celui de leader également dans l'IA, la robotique et les services associés ', indique la firme, qui évoque aussi son premier service de Robotaxi lancé à Austin en juin.



' Bien que nous réalisions des investissements prudents pour préparer la croissance de nos activités véhicules et énergie, les résultats dépendront de plusieurs facteurs, dont le contexte macroéconomique général, la rapidité des progrès en autonomie et la montée en cadence de la production dans nos usines ', ajoute l'entreprise.



Tesla assure disposer d'une liquidité suffisante pour financer sa feuille de route produits, ses projets d'expansion de capacité à long terme et d'autres dépenses. ' Nous continuerons à gérer l'entreprise de manière à maintenir un bilan solide dans ce contexte incertain ', affirme-t-elle.





Valeurs associées TESLA 332,5600 USD NASDAQ +0,14%