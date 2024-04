Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesla: baisse de prix à la veille des résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 22/04/2024 à 16:36









(CercleFinance.com) - Tesla aligne une septième séance consécutive de repli lundi à la Bourse de New York après avoir annoncé une nouvelle baisse du prix de ses véhicules électriques.



Une heure après l'ouverture de Wall Street, l'action chute de 3,8%, alors que l'indice S&P 500 avance au même moment de 0,2%.



Le constructeur américain, qui doit publier ses résultats de premier trimestre trimestre demain soir, a baissé ses tarifs aux Etats-Unis dans des proportions pouvant atteindre 4%.



En Europe, les baisses de tarifs vont jusqu'à 5% tandis qu'elles peuvent se monter à près de 6% en Chine, selon les analystes.



Parallèlement, l'acquisition de la fonctionnalité de conduite entièrement autonome dite 'Full Self Driving (FSD)' a été ramenée de 12.000 à 8.000 dollars, tandis que le prix de l'abonnement au service a lui été réduit à 99 dollars par mois, contre 199 dollars précédemment.



Ces mesures interviennent alors que Tesla avait déjà réduit ses prix entre 9% et 10% depuis le début de l'année, mais les équipes de HSBC rappellent que des Tesla plus abordables ne se traduisent pas forcément par une hausse des ventes.



'La volatilité des prix a, en revanche, affecté l'appétit affiché par les exploitants de flottes professionnels comme les spécialistes du leasing et de la location de voitures', souligne le broker.



'Sixt and Hertz ont d'ailleurs fait le choix de réduire leurs flottes de Tesla, notamment en raison de l'incertitude entourant leurs prix de revente à l'occasion', ajoute-t-il.



L'action Tesla a décroché de plus de 40% depuis le début de l'année, dans un contexte de moindre demande pour les véhicules électriques et d'une montée des stocks.



'Ces éléments sont désormais bien connus et semblent être intégrés dans le cours de Bourse', soulignent les analystes de BofA, qui maintiennent leur avis 'neutre' sur la valeur, assortie d'un objectif de cours de 220 dollars.



Le bureau d'études prévient que le groupe d'Elon Musk pourrait, à l'occasion de sa publication trimestrielle de demain soir, mettre l'accent sur ses prochains relais de croissance, à savoir le projet de 'Robotaxi' qui devrait être dévoilé le 8 août prochain et la perspective du lancement d'un véhicules d'entrée de gamme, la 'Model 2' à horizon 2025/2026.





