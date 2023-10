Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla: baisse de 37% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 19/10/2023 à 09:45









(CercleFinance.com) - Tesla a dévoilé mercredi soir un bénéfice net ajusté de 2318 millions de dollars au titre du 3e trimestre, en recul de 37% en comparaison annuelle, soit un BPA de 0,66$ (-37%), légèrement en deçà des attentes.



Le constructeur a pourtant enregistré un chiffre d'affaires en hausse de 9%, à 23 350 millions de dollars, tiré par des revenus automobiles en hausse de 5% et un bond de 40% des revenus liés au stockage et à la génération d'énergie.



De son côté, l'EBITDA ajusté ressort à 3758 millions de dollars, en recul de 24%.



'Alors que le coût de production dans nos nouvelles usines est resté supérieur à celui de nos usines établies, nous avons mis en oeuvre les mises à niveau nécessaires au troisième trimestre pour permettre de nouvelles réductions des coûts unitaires. Nous continuons de croire qu'une industrie leader doit être un leader en matière de coûts', a indiqué le constructeur.





