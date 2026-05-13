Tesla autorisée à tester un logiciel de conduite autonome supervisée en Belgique

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Tesla TSLA.O a reçu l'autorisation de tester son logiciel de conduite autonome supervisée sur un véhicule sur les routes de la Flandre belge dans le cadre d'une procédure d'autorisation générale, a déclaré mercredi un porte-parole de la ministre régionale Annick De Ridder.

* La société américaine pourrait commencer à tester son logiciel sur une voiture dès qu'elle aura obtenu une plaque d'immatriculation et une assurance, ce qui pourrait être mercredi ou vendredi, jeudi étant un jour férié en Belgique, a-t-il précisé.

* Mme De Ridder a déclaré la semaine dernière que la Flandre examinait la possibilité d'autoriser rapidement cette technologie après que le régulateur néerlandais a approuvé à titre provisoire l'utilisation du logiciel sur les routes néerlandaises le mois dernier, faisant ainsi des Pays-Bas le premier pays de l'UE à autoriser ce logiciel, qui peut contrôler une voiture mais exige que les conducteurs restent attentifs.

* Une autorisation accordée par la Flandre serait valable sur l'ensemble du territoire belge.

* « Le véhicule sera testé sur environ 5 000 kilomètres afin d’évaluer les éventuelles différences avec l’infrastructure routière et le code de la route néerlandais. Si les résultats sont positifs, les démarches pour obtenir une homologation européenne provisoire pourront être engagées rapidement », a déclaré Mme De Ridder dans un message publié sur X.