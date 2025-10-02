Tesla augmente ses livraisons de véhicules au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

2 octobre - ** Les actions du fabricant de véhicules électriques Tesla TSLA.O augmentent de 1,8 % à 467,43 $ dans les échanges du matin ** TSLA livre 497 099 véhicules au troisième trimestre , soit une hausse de 7,4 % par rapport à 462 890 il y a un an

** Les analystes s'attendaient à environ 443 919 véhicules pour la période juillet-septembre, selon les estimations de Visible Alpha ** À la dernière clôture, l'action était en hausse d'environ 14 % cette année