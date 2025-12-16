Tesla augmente ses investissements dans les cellules de batteries de la gigafactory allemande

Tesla TSLA.O crée les conditions pour produire jusqu'à 8 gigawattheures de cellules de batteries par an dans sa gigafactory allemande de Gruenheide, près de Berlin, à partir de 2027, a indiqué le constructeur automobile américain dans un communiqué mardi.

"À cette fin, nous investissons un montant supplémentaire à trois chiffres dans la production de cellules", a-t-il déclaré, ajoutant que cela porterait le total des investissements dans l'usine locale de cellules à près d'un milliard d'euros (1,2 milliard de dollars).

"L'objectif est d'augmenter la gamme verticale de fabrication sur le site: tout sera produit sur un seul site, des cellules de batterie aux véhicules. Ceci est unique en Europe et renforce également la résilience de nos chaînes d'approvisionnement", a déclaré Tesla.

"Si les conditions sont réunies, l'ensemble de la chaîne de valeur des batteries aura également lieu à Gruenheide à l'avenir. Dans la concurrence internationale avec la Chine et les États-Unis, il n'est actuellement guère possible de produire des cellules de manière rentable en Europe"

L'usine de Gruenheide, qui emploie environ 11 500 personnes, est la seule gigafactory de Tesla en Europe, un marché sur lequel le pionnier américain des véhicules électriques a vu sa part de marché diminuer .

(1 $ = 0,8495 euros)