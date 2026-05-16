Tesla augmente les prix de ses Model Y aux États-Unis pour la première fois depuis deux ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Contexte)

TSLA.O , le constructeur Tesla, a augmenté samedi les prix de ses voitures Model Y aux États-Unis, selon son site web.

La société a augmenté le prix de son Model Y Premium à transmission intégrale et de son Model Y Premium à propulsion arrière de 1.000 dollars, les portant respectivement à 49.990 dollars et 45.990 dollars.

La société a également augmenté le prix de son Model Y Performance à transmission intégrale à 57.990 dollars auxÉtats-Unis, soit une hausse de 500 dollars par rapport à auparavant, selon le site web.

En août de l'année dernière, l'entreprise avait augmenté de 15.000 dollars le prix de son modèle de pick-up le plus cher, le Cybertruck, aux États-Unis, malgré des ventes plus faibles que prévu et des rappels.

Tesla n'a pas fourni de justification pour cette augmentation de prix.

La dernière fois que l'entreprise a augmenté le prix des Model Y, c'était il y a deux ans en 2024, lorsqu'elle avait majoré de 1.000 dollars le prix de tous les modèles Y.