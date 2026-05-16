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Tesla augmente les prix de ses Model Y aux États-Unis
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 15:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a augmenté samedi les prix de ses Model Y aux États-Unis, selon son site web.

La société a augmenté le prix de son Model Y Premium à transmission intégrale et de son Model Y Premium à propulsion arrière de 1.000 dollars, les portant respectivement à 49.990 dollars et 45.990 dollars.

La société a également augmenté le prix de son Model Y Performance à transmission intégrale à 57.990 dollars aux États-Unis, soit une hausse de 500 dollars par rapport à auparavant, selon le site web.

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