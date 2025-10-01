Tesla augmente les prix de location en raison de l'expiration du crédit d'impôt américain sur les véhicules électriques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur les prix de location au paragraphe 4, et le contexte aux paragraphes 5-8)

Tesla TSLA.O a augmenté les prix de location de tous ses véhicules aux États-Unis après l'expiration d'un crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars qui a contribué à stimuler les ventes de véhicules électriques, selon le site Web de l'entreprise mercredi.

Ce changement fait suite à la fin des incitations fiscales prévues par la législation adoptée par le Congrès, qui a supprimé le crédit de 7 500 dollars pour la location et l'achat de nouveaux véhicules électriques, ainsi que le crédit de 4 000 dollars pour les véhicules électriques d'occasion, à compter du 30 septembre.

Tesla et ses concurrents avaient répercuté ces crédits sur leurs clients par le biais d'offres de location compétitives.

La location mensuelle du modèle Y, le plus vendu du constructeur de véhicules électriques, est passée d'une fourchette de 479 à 529 dollars à une fourchette de 529 dollars à 599 dollars. Les prix de tous les véhicules restent toutefois inchangés.

Les prix de location de la Model 3 sont passés d'une fourchette de 349 à 699 dollars à une fourchette de 429 à 759 dollars par mois.

La demande de modèles alimentés par batterie montre déjà des signes de ralentissement après une croissance rapide au début de la décennie. Les ventes pourraient chuter une fois que les crédits se seront taris, ont averti les dirigeants du secteur automobile et les analystes.

Reuters a rapporté le mois dernier que la part de marché de Tesla aux États-Unis était tombée à son plus bas niveau depuis près de huit ans en août, les acheteurs ayant choisi des véhicules électriques parmi un nombre croissant de rivaux, selon les données de la société de recherche Cox Automotive.

Tesla, qui détenait autrefois plus de 80 % du marché des véhicules électriques aux États-Unis, ne représentait plus que 38 % des ventes totales de véhicules électriques du pays en août, selon les premières données de Cox.