Tesla augmente le prix de la location pour tous les modèles américains à l'expiration du crédit d'impôt de 7 500 $ pour les véhicules électriques, selon un site web
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 09:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a augmenté les prix de location de tous ses véhicules aux États-Unis après l'expiration d'un crédit d'impôt de 7 500 dollars qui avait stimulé les ventes de VE, selon son site web mercredi.

Le fabricant de VE, tout comme ses rivaux, recevait le crédit d'impôt du gouvernement et l'incluait dans les prix de location attractifs qu'il proposait à ses clients.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
444,7200 USD NASDAQ +0,34%
