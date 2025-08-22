Tesla augmente de 15 000 dollars le prix du Cybertruck le plus cher aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long de l'année)

Tesla TSLA.O a augmenté de 15 000 dollars le prix de son modèle de camionnette Cybertruck le plus cher aux États-Unis, malgré des ventes plus faibles que prévu et des rappels.

Cette augmentation brutale fait suite à un lancement longtemps retardé, au cours duquel le pick-up a eu du mal à tenir les promesses initiales de Tesla, avec des ventes jusqu'à présent inférieures aux attentes.

La variante Cyberbeast, qui coûte désormais 114 990 dollars, est livrée avec un nouveau "Pack Luxe" qui comprend la conduite autonome supervisée et l'accès gratuit au réseau Supercharger. Les prix des autres modèles de Cybertruck sont restés inchangés.

Le prix du modèle est bien supérieur à celui annoncé par le directeur général Elon Musk pour 2019, à savoir un prix de départ d'environ 40 000 dollars. Mais lors de son lancement fin 2023, Tesla a fixé le modèle de base à 60 990 dollars, soit plus de 50 % de plus que l'objectif précédent.

Les modèles concurrents tels que le Ford F-150 Lightning et le Chevrolet Silverado EV proposent généralement des prix d'entrée plus bas sur certaines versions, ce qui alimente la concurrence alors que les prix du cybertruck grimpent.

Tesla a également offert des remises importantes, de l'ordre de 10 000 dollars, sur certaines unités Cybertruck en stock.

Musk a précédemment déclaré que Tesla avait la capacité de produire plus de 125 000 Cybertrucks par an, avec un potentiel d'environ 250 000 en 2025, tout en mettant en garde contre une montée en puissance difficile de la production.

Le pick-up n'a pas répondu aux attentes, les ventes ne représentant qu'une petite fraction des livraisons globales de l'entreprise et la demande s'affaiblissant à la suite de rappels répétés et de problèmes de qualité.

Bien que Tesla ne divulgue pas les livraisons du Cybertruck, le rappel de mars couvrant environ 46 000 véhicules construits à partir du début des livraisons en novembre 2023 jusqu'au 27 février 2025 suggère que les ventes cumulées du camion restent bien en deçà des chiffres de capacité annuelle.