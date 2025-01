Tesla attendu en hausse grâce aux robotaxis malgré des résultats dégradés

AOF - EN SAVOIR PLUS

"2025 sera une année charnière dans l'histoire de Tesla", annonce le groupe , car le véhicule autonome (supervisé) "continue de s'améliorer rapidement dans le but de dépasser à terme les niveaux de sécurité humains".

Sur l'année, le chiffre d'affaires de la division automobile a baissé de 6% par rapport à 2023, à 77 milliards de dollars, et le bénéfice par action ajusté a reculé de 22% à 2,42 dollars.

(AOF) - Tesla est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après la présentation de ses résultats du 4e trimestre. Le constructeur américain de véhicules électriques affiche un chiffre d’affaires de 25,70 milliards de dollars sur la période, au-dessous du consensus de 27,27 milliards, et un bénéfice par action ajusté de 0,73 dollar, sous le consensus de 0,76 dollar. Selon la presse le patron Elon Musk a annoncé que le constructeur commencerait à lancer son service de robotaxis en juin à Austin au Texas, avant un développement du service à grande échelle en 2026.

