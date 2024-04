Tesla attendu en baisse: le constructeur devrait supprimer 10% de ses effectifs

(AOF) - Tesla est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street: selon le site spécialisé Electrec, qui cite des échanges de mails internes, le constructeur de véhicules électriques devrait supprimer plus de 10% de ses effectifs. "Alors que nous préparons l'entreprise à notre prochaine phase de croissance, il est extrêmement important d'examiner tous les aspects de l'entreprise afin de réduire les coûts et d'augmenter la productivité" déclare le patron Elon Musk dans un mail interne cité par Electrec.

Tesla a par ailleurs dévoilé vendredi son logiciel de conduite autonome FSD (Full Self-Driving), très en retard, et avec un cout annoncé de 99 dollars par mois pour les États-Unis et le Canada, significativement plus bas que celui qui était attendu.

