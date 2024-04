Tesla attendu en baisse après des rumeurs de licenciements de 2 cadres importants

(AOF) - Tesla est attendue en baisse en pré-marché à Wall Street après que le média « The Information » a annoncé le licenciement de deux cadres. Rebecca Tinucci, directrice principale de l'activité Supercharger, et Daniel Ho, directeur des programmes véhicules et des initiatives de nouveaux produits devraient quitter l’entreprise, avec tous leurs collaborateurs, dont 500 personnes de l’entité Superchargers. "J'espère que ces actions montreront clairement que nous devons être absolument intransigeants en matière de réduction des effectifs et des coûts", aurait affirmé le patron Elon Musk dans un mail.

