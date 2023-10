Tesla attendu en baisse après des résultats du 3e trimestre inférieurs aux attentes

(AOF) - Tesla est attendu en nette baisse en pré-marché à Wall Street après avoir dévoilé une marge brute de 7,6% au 3e trimestre, contre 17,2% il y a un an. Le bénéfice par action ajusté ressort à 0,66 dollar contre 0,73 dollar anticipé et 1,05 dollar il y a un an, le chiffre d’affaires à 23,35 milliards en hausse de 9% sur un an mais inférieur aux 24,38 milliards anticipés. "Nous nous attendons à ce qu'au fil du temps nos bénéfices liés au matériel s'accompagnent d'une accélération des bénéfices liés à l'IA, aux logiciels et aux flottes" affirme le constructeur.

Une performance paradoxale

Les données du cabinet EY soulignent que la performance des 16 premiers constructeurs mondiaux a été particulièrement élevée en 2021. Alors que la marge moyenne a reculé pendant trois années de suite, passant de 6,3% en 2017 à 3,5% seulement en 2020, cette marge s'est établie à 8,5% en 2021. Ce niveau constitue un record depuis dix ans. Pourtant le contexte a été particulièrement chahuté pour les constructeurs, confrontés à des pénuries inédites de composants. Les ventes mondiales ont chuté de 14% en 2020, année de la crise sanitaire, pour rebondir de seulement 5% en 2021. Toutefois, l'an passé, les acteurs ont pu tirer les fruits de leurs efforts sur la structure de leurs coûts fixes.