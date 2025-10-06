Tesla annonce un événement pour mardi, l'accent étant mis sur les VE abordables

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a teasé dimanche un événement le 7 octobre, alors que les investisseurs et les analystes attendent un modèle plus abordable pour soutenir la dynamique des ventes.

Dans une vidéo de neuf secondes publiée sur la plateforme de médias sociaux X, le constructeur automobile dirigé par Elon Musk a montré un véhicule dont les phares sont allumés dans un décor sombre. L'entreprise a fait allusion à un événement prévu pour mardi dans une autre vidéo qui portait la mention "10/7" à la fin.

Tesla a déjà retardé le lancement d'une version moins coûteuse de la Model Y aux États-Unis. L'entreprise a déclaré en juin qu'elle avait réalisé les "premières constructions" du véhicule, mais qu'elle commencerait à le vendre au quatrième trimestre et que la montée en puissance serait plus lente que prévu.

La version dépouillée est conçue pour être environ 20 % moins chère à produire que la Model Y rafraîchie et pourrait atteindre environ 250 000 unités par an aux États-Unis d'ici 2026, ont déclaré des sources à Reuters au début de l'année.

Tesla a annoncé des livraisons trimestrielles record pour les trois mois se terminant en septembre, grâce à une augmentation des achats de véhicules électriques avant l'expiration du crédit d'impôt américain.

Les vidéos d'accroche ont suivi l'expiration du crédit d'impôt américain sur les VE de 7 500 dollars le 30 septembre, un changement qui pourrait influencer les choix des consommateurs et inciter Tesla à recalibrer sa stratégie de prix.