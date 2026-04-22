Tesla annonce à la surprise générale un flux de trésorerie disponible positif au premier trimestre

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(Ajoute des détails, des actions dans les paragraphes 1-3)

Tesla TSLA.O a fait état d'un flux de trésorerie disponible positif, à la surprise générale, au premier trimestre mercredi, défiant les attentes en matière de consommation de trésorerie alors que le fabricant de véhicules électriques doit encore augmenter ses dépenses en matière d'intelligence artificielle et de capacité de production.

Les actions du constructeur automobile étaient en hausse de 3,4 % dans les échanges prolongés.

La société a déclaré un flux de trésorerie disponible positif de 1,44 milliard de dollars au premier trimestre, alors que les estimations prévoyaient une consommation de trésorerie de 1,43 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le constructeur automobile basé à Austin, au Texas, a déclaré un chiffre d'affaires de 22,39 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 22,6 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Tesla a livré moins de véhicules que Wall Street ne l'attendait au premier trimestre, mais les livraisons ont augmenté de 6,3 % par rapport à l'année précédente, lorsque les protestations contre la politique d'extrême droite de Musk avaient pesé sur la demande.

L'activité principale de Tesla dans le domaine de l'automobile a été mise sous pression par des concurrents qui lancent de nouveaux modèles, souvent à des prix inférieurs. L'expiration d'une incitation fiscale américaine en faveur des véhicules électriques a ajouté à la pression.

Tesla développe un tout nouveau SUV électrique plus petit et moins cher, avec des plans pour commencer la production en Chine et éventuellement l'étendre aux États-Unis et à l'Europe, a rapporté Reuters en exclusivité . Le projet n'en est qu'à ses débuts et ne devrait pas entrer en production à court terme.

En 2024, Tesla avait annulé ses projets de construction d'une plateforme de véhicules électriques moins chère et avait préféré lancer des versions "standard" moins chères de ses modèles les plus vendus, la Model 3 et la Model Y, afin d'attirer les acheteurs les plus sensibles au prix. Toutefois, les analystes ont revu à la baisse leurs estimations concernant les livraisons annuelles, certains s'attendant à une chute cette année.

Wall Street s'attend à ce que l'entreprise livre 1,67 million d'unités en 2026, soit une augmentation de 2,4 %, selon les données de Visible Alpha.

Les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux efforts déployés par Musk dans le domaine de la technologie de conduite autonome et de la robotique, à la recherche de preuves plus claires que le concept d'autonomie est en train de passer du stade de promesse à celui de réalité commerciale. L'unité de production et de stockage d'énergie de Tesla a émergé comme un point lumineux clé , soutenu par la demande soutenue de batteries à l'échelle du réseau qui soutiennent les énergies renouvelables et aident à stabiliser les réseaux électriques. Tesla a commencé à déployer ses robotaxis à Dallas et à Houston , a déclaré la société samedi, marquant une nouvelle expansion de son service naissant aux États-Unis depuis son lancement à Austin, au Texas, l'année dernière.

Musk s'est à plusieurs reprises fixé des objectifs de déploiement ambitieux, qu'il a ensuite ramenés à une poignée de grandes villes. Il a déclaré que Tesla visait à étendre les services de robotaxi à environ sept zones métropolitaines au cours du premier semestre de l'année, bien que l'entreprise ait déjà manqué des échéances similaires. L'autorité néerlandaise chargée des véhicules RDW a notifié à la Commission européenne son intention de demander l'approbation à l'échelle de l'Union européenne du système logiciel d'auto-conduite intégrale, a déclaré le régulateur au début du mois. Elle a notifié à la Commission européenne son intention de demander une autorisation à l'échelle de l'UE.

Musk a déclaré au début de l'année que Tesla avait l'intention de commencer à produire son Cybercab en avril, le décrivant comme un véhicule entièrement autonome sans volant ni pédales.