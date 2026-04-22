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Tesla affiche des résultats contrastés au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 22:28

Tesla a publié des résultats mitigés pour le premier trimestre, avec un bénéfice supérieur aux attentes mais un chiffre d'affaires en deçà des prévisions. Le groupe a enregistré un bénéfice ajusté de 41 cents par action, dépassant les 37 cents anticipés par les analystes, tandis que le chiffre d'affaires s'est établi à 22,39 milliards de dollars, contre 22,64 milliards attendus. Malgré cette déception sur les revenus, le titre progressait de plus de 3% dans les échanges après Bourse.

Sur un an, les revenus ont toutefois augmenté de 16%, atteignant 22,39 milliards de dollars, contre 19,3 milliards un an plus tôt. Le segment automobile, principal moteur du groupe, a également progressé de 16% à 16,2 milliards de dollars, mais reste sous pression face à une concurrence accrue, notamment de la part de constructeurs internationaux comme BYD. Depuis le début de l'année, l'action Tesla affiche un recul de 14%, traduisant ces difficultés.

Pour soutenir la demande, l'entreprise prévoit de lancer des versions plus abordables de ses modèles Model 3 et Model Y. En parallèle, l'activité énergie, qui comprend les solutions solaires et de stockage, a reculé de 12% sur un an pour s'établir à 2,41 milliards de dollars, confirmant un ralentissement sur ce segment.

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