Tesla: accord avec le chinois Baidu pour la conduite autonome

(AOF) - Tesla est attendu en hausse de plus de 13% en pré-marché à Wall Street. Selon la presse, le constructeur américain a conclu un accord avec le groupe chinois Baidu pour son système d'assistance à la conduite Full Self Driving (FSD). Ce système pourra accéder à la collecte des données sur les routes chinoises réalisée par Baidu, et cet accord lève le dernier obstacle réglementaire à une introduction de FSD en Chine. Cet accord a été obtenu lors de la visite du patron Elon Musk dans l’Empire du Milieu.