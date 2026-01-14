Tesla abandonne la vente au forfait de la conduite autonome au profit d'un modèle par abonnement
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 17:51
Le logiciel FSD est au coeur de la vision d'Elon Musk pour faire de Tesla un leader de la mobilité autonome. Toutefois, l'entreprise reste en retrait face à des concurrents comme Waymo, la filiale d'Alphabet, qui exploite déjà des services de robotaxi sans conducteur dans plusieurs grandes villes américaines. Tesla, de son côté, a lancé en 2025 un service limité à Austin, et teste une offre de transport à la demande avec chauffeur à San Francisco.
La bascule vers un modèle d'abonnement intervient alors que l'action Tesla a reculé de plus de 2% à la suite de l'annonce, signe d'un accueil mitigé de la part des investisseurs. L'entreprise publiera ses résultats trimestriels le 28 janvier, sur fond de recul de 16% des livraisons et de 5,5% de la production sur un an. Face à une concurrence qui accélère, notamment avec les 450 000 trajets hebdomadaires revendiqués par Waymo, Tesla cherche à repositionner son offre logicielle tout en adaptant son modèle économique aux usages et attentes du marché.
