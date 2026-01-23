Tesla abandonne la fonction Autopilot aux États-Unis et au Canada

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Tesla TSLA.O a mis fin jeudi à l'Autopilot, son système d'aide à la conduite de base, au Canada et aux États-Unis, alors que le constructeur de véhicules électriques s'efforce de pousser ses clients vers une version plus avancée de la technologie baptisée Full Self-Driving (Supervised).

Cette décision fait suite à la déclaration de l'entreprise, la semaine dernière, selon laquelle elle cesserait d'offrir le système Full Self-Driving en tant qu'achat unique de 8 000 dollars à partir du 14 février, ce qui signifie que les clients ne pourront accéder au logiciel que par le biais d'un abonnement mensuel au prix de 99 dollars.