Tesla abandonne Autopilot pour passer au modèle d'abonnement FSD aux États-Unis et au Canada

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 2 à 8)

Tesla TSLA.O a mis fin jeudi à son système d'aide à la conduite de base, Autopilot, au Canada et aux États-Unis, dans une tentative de pousser les clients vers une version plus avancée de la technologie appelée Full Self-Driving (Supervised).

La semaine dernière, l'entreprise a annoncé qu'elle cesserait d'offrir le FSD en tant qu'achat unique de 8 000 dollars à partir du 14 février, ce qui signifie que les clients ne pourront accéder au logiciel que par le biais d'un abonnement mensuel au prix de 99 dollars.

Les pages de configuration des véhicules en ligne de Tesla montrent que les nouvelles voitures ne sont livrées qu'avec le régulateur de vitesse en fonction du trafic, une fonction qui maintient une vitesse déterminée et suit le trafic à une distance de sécurité.

L'Autosteer, qui fonctionnait auparavant avec le régulateur de vitesse pour maintenir les véhicules centrés dans une voie et négocier les virages, ne figure plus parmi les caractéristiques standard.

Le département californien des véhicules à moteur a imposé à Tesla un délai de 60 jours pour revoir son marketing, sous peine d'une suspension obligatoire de 30 jours de sa licence de vente au détail.

L'une des conditions était que Tesla cesse d'utiliser le nom "Autopilot", qui, selon les régulateurs, induisait les consommateurs en erreur en leur faisant croire que le système était capable de conduire de manière autonome.

Le ministère s'est refusé à tout commentaire et Tesla n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les raisons de ce changement.

Pendant longtemps, Autopilot a été le principal argument de vente des véhicules Tesla, même si l'entreprise a averti les conducteurs que le système nécessitait une supervision active et ne rendait pas les voitures totalement autonomes.

Le directeur général Elon Musk a déclaré jeudi que le prix de l'abonnement au FSD augmenterait au fil du temps, à mesure que les capacités du logiciel s'amélioreraient. L'abonnement devrait être un facteur clé de profit pour l'entreprise lorsqu'il sera plus performant et accessible dans la plupart des régions du monde.

Le directeur financier Vaibhav Taneja avait déclaré en octobre que seuls 12 % des clients de Tesla avaient payé pour le logiciel FSD.