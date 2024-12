Tesla : +3%, franchit le cap des 1.500Mds$ de capitalisation information fournie par Cercle Finance • 17/12/2024 à 16:33









(CercleFinance.com) - Tesla grimpe encore de +3% vers 478$: le titre franchit le cap des 1.500Mds$ de capitalisation, moyennant un gain annuel de +86%... mais cela ne dit rien des +122% engrangés depuis le 23 octobre, ni des +100% depuis le 4 novembre.

Tesla semble comme aspiré vers les 500$... mais même à 478$, Tesla -dont le PER franchit les 180- capitalise autant que la totalité des autres constructeurs automobiles occidentaux (Toyota c'est 275Mds$, Ferrari 85Mds$, General Motors 57Mds$, BMW 45Mds$, Stellantis 43Mds$, Ford 39Mds$, Daimler 33Mds$, Volkswagen 18Mds$, Renault 143Mds$, etc.), plus leurs sous-traitants (Valéo, Bosch, Forvia, Michelin, Brembo, etc....).

Tesla explose toutes les limites du connu en termes de valorisation, de ratio 'Price to book' : l'entreprise est devenue un objet 'politique' qui en 6 semaines, surpasse en terme de performances boursière les 'dot.com' en février/mars 2000.





Valeurs associées TESLA 479,31 USD NASDAQ +3,52%