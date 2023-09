Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesla : +10%, au plus haut depuis le 20 juillet information fournie par Cercle Finance • 11/09/2023 à 23:03









(CercleFinance.com) - Dopé par un relèvement des objectifs de cours de Morgan Stanley, Tesla bondit de +10,1%, ouvrant un 'gap' d'évasion à la hausse.

Le titre teste les 275$ en intraday et à 273,6$, se retrouve au plus haut depuis le 20 juillet.

Les prochains objectifs deviennent le comblement du 'gap' des 289,52E du 19 juillet puis la réédition du zénith annuel des 293,34E du 18 juillet.





