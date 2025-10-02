 Aller au contenu principal
Tesco revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel après un été fructueux
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 08:51

Panneau représentant le logo de Tesco à Londres

Panneau représentant le logo de Tesco à Londres

Tesco a relevé jeudi sa prévision de bénéfice annuel, après avoir annoncé une augmentation de 4,9% des ventes au détail sous-jacentes au Royaume-Uni au cours du premier semestre, le plus grand groupe britannique de supermarchés affirmant avoir bénéficié d'un été exceptionnellement chaud et avoir gagné des parts de marché sur ses concurrents.

Le groupe, dont la part du marché britannique de l'alimentation a atteint cette année 28,4%, a déclaré qu'il prévoyait désormais un bénéfice d'exploitation ajusté compris entre 2,9 et 3,1 milliards de livres sterling (entre 3,33 et 3,56 milliards d'euros) pour l'exercice 2025/26, contre une prévision précédente comprise entre 2,7 et 3,0 milliards de livres sterling.

Tesco a réalisé un bénéfice de 3,13 milliards de livres sterling en 2024/25.

Au Royaume-Uni, les ventes à périmètre constant ont augmenté de 4,9% au premier semestre, après une hausse de 5,1% au premier trimestre.

"L'intensité concurrentielle reste élevée", a affirmé Tesco.

"Cependant, au cours du premier semestre, la réaction plus favorable que prévu des clients à nos actions et les effets bénéfiques d'une longue période de beau temps ont contribué à compenser le coût de nos investissements", a dit le groupe.

(James Davey, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

TESCO
436,750 GBX LSE +1,64%
