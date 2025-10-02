Tesco relève ses prévisions annuelles après un bel été
Le groupe, qui détient désormais 28,4% du marché britannique de l'alimentaire, anticipe un bénéfice opérationnel ajusté compris entre 2,9 et 3,1 milliards de livres contre une estimation précédente de 2,7 à 3,0 milliards.
Les ventes à périmètre comparable au Royaume-Uni ont progressé de 4,9% au premier semestre, après une hausse de 5,1% au premier trimestre.
'La concurrence reste vive', note Tesco. 'Mais la réponse plus forte que prévu des clients à nos initiatives et la météo clémente ont permis de compenser le coût de nos investissements.'
'Les bons résultats de Tesco au premier semestre et la révision de ses prévisions viennent couronner une période remarquable de croissance des parts de marché, d'aide à l'inflation et de hausse des dépenses de consommation due aux conditions météorologiques', commente Frederick Wild, qui suit le dossier chez Jefferies.
En avril, l'enseigne prévoyait un recul de ses profits, face aux baisses de prix annoncées par Asda, son rival en difficulté. Mais aucune guerre des prix ne s'est concrétisée et l'action Tesco a bondi de 17% depuis le début de l'année.
Selon Worldpanel, Tesco est celui qui a le plus gagné de parts de marché au Royaume-Uni.
