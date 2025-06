Tesco: profite d'une analyse positive d'UBS information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 13:35









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Londres après l'analyse positive d'UBS.



UBS maintient son conseil à 'achat' sur la valeur et relève son objectif de cours à 435 pence (contre 363 pence). Cet nouvel objectif fait ressortir 12% de potentiel d'augmentation pour le titre.



'Un premier trimestre robuste devrait rassurer ; à mesure que les inquiétudes concernant la chaîne de supermarchés britanique ASDA s'atténuent, la hausse commence à revenir selon nous' indique UBS dans son étude du jour.



Pour son nouvel exercice, Tesco s'attend désormais à un bénéfice d'exploitation compris entre 2,7 et 3 milliards de livres alors que les analystes anticipaient plutôt 3,1 milliards de livres.





Valeurs associées TESCO 390,750 GBX LSE +0,89%