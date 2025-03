Tesco: la demande en bières aromatisées explose en UK information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 15:41









(CercleFinance.com) - Tesco rapporte que les bières aromatisées (avec des notes fruitées) sont devenues si populaires au Royaume-Uni qu'elles constituent désormais la croissance la plus rapide du marché britannique de la bière.



Concrètement, la demande pour ces bières légères (environ 4% d'alcool) a explosé avec des volumes de vente de +250% chez Tesco en 2024, assure l'enseigne.



Illustration de cet engouement, la marque britannique Jubel, lancée il y a sept ans, s'est imposée comme l'une des bières les plus tendances auprès des consommateurs âgés de 21 à 35 ans.



L'entreprise propose désormais cinq variétés de lager à 4 % - pêche, mangue, orange sanguine, citron et pamplemousse - et a enregistré une croissance de plus de 300 % en volume chez Tesco.



Jubel a été la première entreprise britannique à se consacrer exclusivement à la bière fruitée, en se lançant en avril 2018.







Valeurs associées TESCO 325,000 GBX LSE -4,19%