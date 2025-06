Tesco: hausse de 4,6% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 10:08









(CercleFinance.com) - Tesco publie un chiffre d'affaires de 16.38 Mds£ au titre de son 1er trimestre comptable (soit la période de 13 semaines s'achevant le 24 mai), en hausse de 4,6% par rapport à la même période un an plus tôt.



L'activité progresse notamment de 5,5% en Irlande (à 772 M£) et de 5,1% au Royaume-Uni (12,3 Mds£).



' Nous sommes satisfaits de nos performances au cours du premier trimestre. Notre engagement constant à offrir une excellente valeur, qualité et service à nos clients a contribué à la croissance des ventes à périmètre constant dans toutes les divisions du Groupe ', a commenté Ken Murphy, Directeur Général.



Tesco laisse ses perspectives inchangées et continue de cibler un bénéfice d'exploitation ajusté du Groupe compris entre 2,7 Mds£ et 3 Mds£ pour l'exercice 2025/2026 (exercice 2024/2025 : 3128 M£), ainsi qu'un flux de trésorerie disponible dans notre fourchette indicative à moyen terme de 1,4 Md£ à 1,8 Md£.



'Depuis le lancement de notre programme de rachat d'actions de 1,45 Md£ le 10 avril 2025 et jusqu'à la clôture du marché le 11 juin 2025, nous avons racheté pour 448 M£ de nos actions ordinaires. Le solde restant sera complété d'ici avril 2026', précise la firme.







