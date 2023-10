Tesco: hausse de 16,8% du BPA ajusté au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 04/10/2023 à 14:32

(CercleFinance.com) - Tesco fait savoir que les ventes du groupe ont atteint 30,75 milliards de livres sterling au 1er semestre de l'exercice 23/24, en hausse de 8,4% par rapport à la même période un an plus tôt.



Le bénéfice d'exploitation ajusté ressort à 1482 M£, en hausse de 13,9%, partagé entre l'activité 'Retail' (1417 M£, +13,5%) et l'activité Tesco Bank (65 M£, +25%).



Tesco fait part d'un BPA ajusté de 12,26 pence, en hausse de 16,8% en un an.



Selon Ken Murphy, directeur généralde l'enseigne, l'attention constante portée aux clients, combinée aux réductions significatives des coûts grâce au programme Save to Invest, a permis la solide performance du premier semestre.



Dans ce contexte, Tesco estime que sur l'ensemble de l'exercice, le bénéfice d'exploitation ajusté devrait évoluer entre 2,6 et 2,7 milliards de livres sterling pour l'activité Retail et entre 130 à 160 M£ pour l'activité Tesco Bank.