Tesco: en hausse après une analyse positive information fournie par Cercle Finance • 05/10/2023 à 17:19

(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 3,5% après l'analyse de Barclays. L'analyste réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Tesco avec un objectif de cours relevé de 3,25 à 3,35 livres sterling, au lendemain d'une publication semestrielle jugée vigoureuse à la fois sur les plans opérationnel et financier.



Si les ventes se sont révélées globalement conformes aux attentes, le broker souligne que les activités de distribution du groupe britannique ont généré un EBIT et un FCF supérieurs aux consensus de 4,9% et 35,6% respectivement.



Barclays pointe aussi un relèvement par Tesco de son objectif d'EBIT de la distribution pour l'exercice, à entre 2,6 et 2,7 milliards de livres sterling, contre une prévision précédente d'environ 2,49 milliards et un consensus de 2,59 milliards.



Jefferies réaffirme également son conseil 'achat' sur Tesco avec un objectif de cours rehaussé de 320 à 350 pence, un relèvement de plus de 6% de ses estimations pour le distributeur britannique représentant 'une rare lueur d'espoir dans un univers de la consommation incertain'.



Le broker juge la singularité de Tesco négligée par les investisseurs, à en croire ses ratios de valorisation (cours à 10,5 fois le BPA attendu en 2024). 'Le groupe continue de bénéficier d'une exécution solide et d'une allocation de capital très claire', souligne-t-il.