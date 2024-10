Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesco: développe son service de transport ferroviaire information fournie par Cercle Finance • 01/10/2024 à 12:56









(CercleFinance.com) - Tesco prévoit de déplacer 31 millions de caisses supplémentaires par an grâce à son réseau ferroviaire au Royaume-Uni, avec l'introduction d'un dixième service ferroviaire.



Ce nouveau service transportera 600 000 caisses par semaine, remplaçant plus de 90 trajets de camion nécessaires pour acheminer des marchandises entre Daventry et Widnes, réduisant ainsi les émissions annuelles de plus de 6 000 tonnes de CO2.



Le total des caisses déplacées par le réseau ferroviaire de Tesco atteindra plus de 300 millions par an.



Le service fonctionnera six fois par semaine et inclura des livraisons pour 198 magasins, tout en aidant les fournisseurs comme L'Oréal et Heinz à réduire leurs propres émissions.





