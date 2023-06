Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Tesco: croissance de 8% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 10:52









(CercleFinance.com) - Tesco cède moins de 1% à Londres, après un point d'activité du groupe de distribution alimentaire pour son premier trimestre 2023-24, d'où ressort un chiffre d'affaires de plus de 14,8 milliards de livres sterling, en croissance de 8,2% en données comparables.



Face aux importantes pressions liées au coût de la vie sur ses clients, le groupe britannique affirme avoir réduit les prix de ses articles essentiels de tous les jours, et percevoir 'des signes encourageants que l'inflation commence à ralentir sur le marché'.



'En nous concentrant sur nos clients, nous avons réalisé un bon début d'année. Nous sommes bien positionnés pour les mois à venir et réitérons nos prévisions pour l'ensemble de l'exercice', ajoute le CEO Ken Murphy.





