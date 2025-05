Tesco: changements au sein de la direction exécutive information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 12:56









(CercleFinance.com) - Tesco annonce que Matthew Barnes quittera son poste de directeur général Royaume-Uni et sera remplacé à compter du 30 juin par Ashwin Prasad, actuel directeur commercial du groupe.



Natasha Adams, jusqu'ici directrice générale de Tesco Irlande & Irlande du Nord, devient directrice de la stratégie et de la transformation à partir du 9 juin.



Geoff Byrne, directeur des opérations en Irlande, lui succède à la tête de Tesco Irlande & Irlande du Nord. Tous continueront de reporter au directeur général du groupe, Ken Murphy.





Valeurs associées TESCO 382,550 GBX LSE +0,51%