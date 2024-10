Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesco: bien orienté après ses semestriels information fournie par Cercle Finance • 03/10/2024 à 10:56









(CercleFinance.com) - Tesco gagne 2% à Londres, après la publication par le distributeur alimentaire d'un BPA ajusté en augmentation de 24% à 14,45 pence au titre de son premier semestre comptable, avec un acompte sur dividende rehaussé de plus de 10% à 4,25 pence par action.



Son profit d'exploitation ajusté a progressé de près de 16% à 1,65 milliard de livres sterling, pour un chiffre d'affaires (hors TVA et carburant) en hausse de 3,5% à près de 31,5 milliards (+4% à taux de changes constants).



'Nos fortes hausses de parts de marché au Royaume-Uni et en termes de retour sur investissement au cours de l'année écoulée témoignent de notre dynamique continue', commente son CEO Ken Murphy.



En raison de cette solide performance, Tesco indique prévoir désormais de dégager un profit d'exploitation ajusté d'environ 2,9 milliards de livres pour l'exercice 2024-25 (contre au moins 2,8 milliards auparavant).





Valeurs associées TESCO 365,10 GBX LSE +2,87%