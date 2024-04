Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Tesco: augmentation de 14% du BPA annuel information fournie par Cercle Finance • 10/04/2024 à 09:15









(CercleFinance.com) - Tesco publie au titre de son exercice 2023-24 un BPA ajusté en augmentation de 14% à 23,41 pence, ainsi qu'un profit d'exploitation ajusté en hausse de 12,8% à 2,83 milliards de livres, mais un free cash-flow des activités de distribution en repli de 3,3% à 2,06 milliards.



A près de 61,5 milliards de livres, le chiffre d'affaires du distributeur alimentaire britannique (hors TVA et carburant) s'est accru de 7,4%, dont une progression de 6,8% des ventes pour les seules activités de distribution en données comparables.



Un dividende final de 8,25 pence par action sera proposé aux actionnaires, portant le dividende total pour l'exercice écoulé à 12,10 pence par action, en progression de 11% par rapport à l'année précédente.



Pour l'exercice qui commence, Tesco prévoit pour ses activités de distribution, un profit d'exploitation ajusté d'au moins 2,8 milliards de livres sterling, ainsi qu'un free cash-flow dans une fourchette allant de 1,4 à 1,8 milliard.





