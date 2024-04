Terres Invest rachète 76 ha de terres céréalières en Île-de-France

Paris, le 9 avril 2024 – La SC Terres Invest, premier véhicule d’investissement en foncier agricole créé par Vatel Capital et éligible à l’assurance-vie et aux PER, annonce l’acquisition de trois parcelles agricoles à Fontenay Les Briis dans le Val de Marne. L’opération prévoit également d’acquérir quatre petits îlots forestiers permettant au GFI Vatel de compléter son patrimoine.



Dans un contexte ou les défis du monde agricole sont mis en lumière, le renouvellement des générations semble plus que jamais un enjeu d’intérêt général. A travers ses acquisitions, la SC Terres Invest continue d’accompagner de jeunes agriculteurs dans l’accès au foncier d’exploitation agricole.

La dernière opération, qui porte sur l’acquisition de trois parcelles situées à Fontenay Les Briis dans le Val de Marne, va permettre à un jeune agriculteur de la région de s’installer durablement au travers d’un bail rural cessible de 25 ans. Destinée à la cuture céréalière, cette exploitation, qui s’étend sur une surface de près de 76 ha, présente trois avantages : sa proximité avec Paris ainsi que la dimension et le regroupement des parcelles.

Ce projet a été réalisé avec le concours de la SAFER Ile-de-France.

Le vendeur a également cédé 4 petits îlots forestiers, constitués de multiples essences au GFI Vatel (Groupement Forestier d’Investissement) dans l’objectif de compléter son patrimoine forestier.