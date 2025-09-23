TerraPower, Evergy et le ministère du Commerce du Kansas concluent un accord pour développer une centrale nucléaire de pointe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

TerraPower, Evergy EVRG.O et le ministère du Commerce du Kansas ont signé un protocole d'accord pour étudier la possibilité de créer une centrale nucléaire de pointe au Kansas, ont annoncé les entreprises mardi.