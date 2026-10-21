Terma et Kongsberg lancent une coentreprise de maintenance aéronautique militaire

Les deux groupes de défense danois et norvégien ont officiellement créé Defence Aviation Services, une société commune destinée à renforcer les capacités de maintenance des aéronefs militaires au Danemark et dans les pays nordiques.

Terma et Kongsberg Aviation Maintenance Services associent leurs expertises pour proposer des services de maintenance, de réparation et de révision des aéronefs militaires, tout en développant les compétences et les capacités industrielles locales.

Kongsberg apporte notamment son expérience dans le soutien aux appareils F-35, P-8 et F-16, ainsi qu'aux hélicoptères et aux moteurs d'avions, tandis que Terma s'appuie sur son expérience auprès des forces armées danoises.

La nouvelle entreprise développe actuellement ses capacités au Danemark afin de répondre aux besoins croissants des forces nordiques et alliées, avec pour objectifs de renforcer la sécurité des approvisionnements, la disponibilité opérationnelle et la coopération industrielle régionale.

Peu avant 13h, le titre Kongsberg reculait de 0,2% à la Bourse d'Oslo, affichant néanmoins une progression de l'ordre de 18% depuis le début de l'année.