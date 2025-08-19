 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
TeraWulf se détend après la vente d'une dette convertible de 850 millions de dollars à la suite de l'accord avec Google
information fournie par Reuters 19/08/2025 à 13:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions de l'opérateur de centres de données TeraWulf WULF.O ont baissé de 1,2 % en pré-marché à 9,27 $ après avoir obtenu une augmentation de capital supérieure à l'objectif **WULF, basé à Easton, Maryland,a annoncé en fin de journée () l'émission d'obligations convertibles à 1% d'un montant de 850 millions de dollars pour

** L'opération a plus que doublé en taille par rapport à 400 millions de dollars; le prix de conversion initial de 12,43 dollars représente une prime de 32,5 % par rapport à la clôture de l'action le lundi

** Co

prévoit d'utiliser ~85,5 millions de dollars du produit net pour des transactions d'options d'achat plafonnées; le prix plafond est fixé à 18,76 dollars, soit 100 % de plus que la dernière vente de l'action

** Les actions de WULF ont atteint le lundi leur plus haut niveau depuis trois ans avant de terminer en hausse de 4,6 % après que la société a déclaré que la plateforme de cloud AI Fluidstack a exercé son option d'expansion sur son site du nord de l'État de New York, et que Google d'Alphabet GOOGL.O augmentera () son soutien et sa participation dans WULF de 8 % à 14 %

** WULF a vu ses actions augmenter de 72% au cours des trois dernières séances, ce qui lui a donné une capitalisation boursière d'environ 3,7 milliards de dollars au lundi, selon LSEG

**

Valeurs associées

ALPHABET-A
203,5000 USD NASDAQ -0,20%
TERAWULF
9,3800 USD NASDAQ +4,57%
© 2025 Thomson Reuters.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 19/08/2025 à 13:14:13.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

