TeraWulf se détend après la vente d'une dette convertible de 850 millions de dollars à la suite de l'accord avec Google

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** Les actions de l'opérateur de centres de données TeraWulf WULF.O ont baissé de 1,2 % en pré-marché à 9,27 $ après avoir obtenu une augmentation de capital supérieure à l'objectif **WULF, basé à Easton, Maryland,a annoncé en fin de journée () l'émission d'obligations convertibles à 1% d'un montant de 850 millions de dollars pour

** L'opération a plus que doublé en taille par rapport à 400 millions de dollars; le prix de conversion initial de 12,43 dollars représente une prime de 32,5 % par rapport à la clôture de l'action le lundi

prévoit d'utiliser ~85,5 millions de dollars du produit net pour des transactions d'options d'achat plafonnées; le prix plafond est fixé à 18,76 dollars, soit 100 % de plus que la dernière vente de l'action

** Les actions de WULF ont atteint le lundi leur plus haut niveau depuis trois ans avant de terminer en hausse de 4,6 % après que la société a déclaré que la plateforme de cloud AI Fluidstack a exercé son option d'expansion sur son site du nord de l'État de New York, et que Google d'Alphabet GOOGL.O augmentera () son soutien et sa participation dans WULF de 8 % à 14 %

** WULF a vu ses actions augmenter de 72% au cours des trois dernières séances, ce qui lui a donné une capitalisation boursière d'environ 3,7 milliards de dollars au lundi, selon LSEG

